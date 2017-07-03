На Черниговщине активисты помогли поймать браконьеров-рецидивистов (Фото)
В ночь на 1 июля к полиции обратились общественные активисты, которые обнаружили в Куликовском лесу с десяток срубленных деревьев. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции, которая на «горячем» поймала браконьеров, которые осуществили вырубку дубов.
Полицейские оперативно обнаружили такси, в котором находились четверо молодых людей, причастных к преступлению. В багажнике автомобиля правоохранители нашли и изъяли бензопилу. Пассажиры отказались что-либо комментировать правоохранителям, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя).
Полиция доставила парней до Куликовского отделения полиции. Во время задержания парни попытались повести себя вызывающе. Несколько браконьеров уже имеют судимость за кражу леса, но в погоне за легкими деньгами их это не остановило.
На этом участке парни срубили 27 дубов. По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб на четверть миллиона гривен. Более того, молодых людей интересовали только 2-3 метра дуба от корня, остальное обычно остается гнить на месте преступления. Когда группа браконьеров вывозила бревна из леса, то смогла уничтожить столько пшеницы, что и за всю жизнь съесть им бы не удалось.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Источник: Полиция Черниговщины
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