На Севере участились ДТП с мотоциклистами
Почти ежедневно на Придесенье случаются ДТП с участием мототранспорта. Анализ аварийности свидетельствует, что в половине случаев именно его водители являются виновниками аварий.
Последняя авария была зафиксирована 28 июня, когда столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Утром на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в селе Вербичі Репкинского района водитель грузовика «JAC» начал поворачивать налево и столкнулся с тяжелым мотоциклом «BMW», водитель которого в это время решил обогнать попутную машину.
В результате столкновения транспортных средств мотоциклист получил травму позвоночника, ушибы верхних и нижних конечностей.
Всего в этом году на Черниговщине уже зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта (мотоциклы, мопеды, мотороллеры). В результате аварий 9 человек погибли, еще 48 получили травмы различной степени тяжести. Анализ аварийности свидетельствует, что почти в половине ДТП с участием мотоциклов виноваты сами мотоциклисты.
Владельцы двухколесной техники часто жалуются на то, что другие участники дорожного движения их не замечают или просто игнорируют. Такая проблема действительно есть, но и мотоциклисты далеко не ангелы в части соблюдения Правил дорожного движения.
Опасность дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта заключается в том, что мотоцикл, в отличие от автомобиля, в силу конструктивных особенностей имеет низкую пассивную безопасность. Поэтому даже незначительное столкновение приводит к тому, что водители и пассажиры мотоциклов получают серьезные травмы. Дополнительные опасные факторы — вождение в нетрезвом состоянии, недостаток опыта, пренебрежение специальной защитной экипировкой.
Полиция Черниговской области обращается к мотоциклистам с призывом четко придерживаться требований Правил дорожного движения.
Садясь за руль мопеда или мотоцикла, шлемом нужно обеспечить как водителя, так и пассажиров, ведь в результате аварий с мототранспортом чаще всего страдает именно голова. Шлем сводит к минимуму травматизм мотоциклистов, а нередко именно он спасает жизни, и об этом следует постоянно помнить. Кроме того, напоминаем, что Правила дорожного движения требуют от мотоциклистов ношение шлема. За пренебрежение этим требованием предусмотрен штраф (ст.121 Куоап).
Помните, что мотоцикл тяжелее увидеть в потоке транспорта и безошибочно определить скорость его движения. Не рекомендуется двигаться с грузовиком или автобусом в одном ряду и маневрировать в плотном автомобильном потоке. Всегда помните о безопасную дистанцию до транспортного средства, едущего впереди, и следуйте ее.
Напомним, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле – с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории.
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