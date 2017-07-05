На Масанах вандалы сломали две качели (Фотофакт)
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В лесопарке на Масанах, напротив супермаркета «Велмарт», расположенного по улице Независимости, неизвестные вандалы разломали две скамейки-качели.
Скамейки в лесопарке установили в прошлом году.
Отметим, что этот лесопарк – довольно популярное место отдыха многих жителей микрорайона. Там всегда людно, гуляют дети.
Фото: Типичный Чернигов
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