На Ивана на Купала вся Блистова праздновала (Фото)
Посмотреть на грандиозное театрализованное действо «Ночь на Ивана Купала» в исполнении Черниговского академического народного хора сошлись не только блистівчани. На праздник, что развернулось на берегу местной речушки Пулка, приехали гости из Мены, Стольного, Семеновки, Бирковки и других сел объединенной территориальной общины.
«Гостей было немало, – говорит в.а.старосты Блистова Роман Боюн. – Сотни! Посмотреть было на что, ведь профессиональные артисты подготовили действительно зрелищную программу, которая сопровождалась пиротехническими представлениями. Другими словами, все кругом сияло огнями».
Особенно радостно было малышей: для нее при содействии народного депутата Валерия Давыденко был установлен надувной батут, поэтому поспускатися бесплатно и сколько угодно могли все желающие. Кроме того, представители партии «Наш край» дарили детям мороженое.
После завершения театрализованного действа над селом прогремел невероятный по размаху салют. Но праздник на этом не закончилось – продолжилось концертом молодого коллектива Черниговской филармонии.
Погуляли блистівчани и их гости на славу, были и шашлыки, и другие угощения. Работала выездная торговля, копейку заработали и местные предприниматели.
Спонсорами праздника также выступили местные арендаторы: СООО «Олстас-лен», Менская ПШМК Владимира Булавки и ООО «Лан-Агро-2016».
Ирина Примак
Фото Романа Боюна
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым