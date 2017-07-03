На «Золотом берегу» хотят спилить 55 деревьев

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Члены исполкома Черниговского городского совета завтра, 4 июля, рассмотрят вопрос удаления зеленых насаждений.

Один из пунктов этого вопроса касается удаления насаждений на территории городского пляжа «Золотой берег».

В проекте решения указано, что пилить деревья планируют в связи с реконструкцией объекта «Обустройство объектов благоустройства и малых архитектурных форм на городском пляже «Золотой берег» в г. Чернигове».

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr