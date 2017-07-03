На «Золотом берегу» хотят спилить 55 деревьев
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Члены исполкома Черниговского городского совета завтра, 4 июля, рассмотрят вопрос удаления зеленых насаждений.
Один из пунктов этого вопроса касается удаления насаждений на территории городского пляжа «Золотой берег».
В проекте решения указано, что пилить деревья планируют в связи с реконструкцией объекта «Обустройство объектов благоустройства и малых архитектурных форм на городском пляже «Золотой берег» в г. Чернигове».
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