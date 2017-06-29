На границе задержали мужчину с марихуаной
В международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» при оформлении на выезд из Украины автомобиля «Фольксваген», произошло срабатывание служебной собаки Нора.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
По результатам совместного с сотрудником таможни углубленного автомобиля, в пакете с едой, который принадлежал пассажиру — 27-летнему гражданину Украины, обнаружен пакет с веществом серо-зеленого цвета, предварительно марихуаной, весом около 5 грамм.
В отношении правонарушителя направлено сообщение до правоохранительных органов, которые и изъяли зелье после проведения соответствующих следственных действий.
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