На Городнянщине задержали «Газель» с крадеными дубами (Фото)
Обнаружив в лесополосе участка со спиленными деревьями, оперативники Гродненского отделения полиции устроили засаду и задержали браконьеров на «Газели» со спиленными дубами на борту.
3 июля в полицию поступила информация, что в лесополосе возле Івашківки неизвестные лица рубят дубы, было хорошо слышно, как работает бензопила. Для проверки сообщения на место прибыли полицейские районного отделения полиции. Правоохранители увидели срубленные деревья, но нищівників природы на месте уже не было.
Полицейские решили устроить засаду. Это дало свои плоды, и впоследствии правоохранители задержали браконьеров, которые загружали на борт «Газели» спиленные дубовые стволы длиной два с половиной метра каждый и диаметром более 50см.
Далее на место задержания прибыла следственно-оперативная группа Гродненского отделения полиции ГУНП в Черниговской области, общественные активисты, представители прокуратуры и органов местного самоуправления, лесная охрана ГП «Городнянське лесное хозяйство».
В автомобиле находились пятеро парней из Черниговского, Семеновского и Борзнянского районов, которые пояснили, что деревья они срубили в лесополосе.
Во время проверки документов у граждан правоохранители выяснили, что эти злоумышленники уже не впервые попадают в поле зрения полиции за незаконные порубки леса.
Автомобиль нарушителей вместе с древесиной задержаны в Городнянского отделения полиции.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Сейчас нищівниками природы занимаются оперативники Управления защиты экономики.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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