Наш велосипедист вернулся с бронзой из Ровно
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В период с 29 июня по 1 июля 2017 года в г. Ровно состоялся чемпионат Украины по велоспорту (маунтенбайку) кросс-кантри (марафон) и V этап чемпионата Украины (кросс-кантри элиминатор). В нем приняли участие 148 спортсменов из 14 областей Украины.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
В марафонских гонках (дистанция 45 км) среди юниоров III место завоевал Владислав Денисенко. Также он занял III место в V этапе чемпионата Украины (кросс-кантри элиминатор), где продолжает лидировать с двумя первыми местами и двумя вторыми (по сумме очков) в чемпионате Украины по маунтенбайку (элиминатор) среди юниоров.
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