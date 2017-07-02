Наркотой занимался прокурор
Черниговская областная прокуратура всегда распространяет информационные сообщения, в которых никогда не называются не только нарушители законов (даже после решений суда, вступивших в законную силу), но и даже юридические лица. О задержании своего сотрудника они бы не сообщили тем более, но это сделали журналисты после сообщения Генеральной прокуратуры:
“29 июня 2017 года следователями Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины совместно со следователями прокуратуры Черниговской области и сотрудниками СБ Украины в Черниговской области указанного работника местной прокуратуры задержали во время перевозки амфетамина с целью его дальнейшего сбыта.
Кроме того, задержаны еще 4 лиц, причастных к совершению преступлений в которых изъяты наркотические вещества.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Досудебное расследование продолжается”.
На Подусовке в Чернигове было работниками СБУ и Генпрокуратуры задержали прокурора черниговской городской прокуратуры Артура Валенчука вместе с теми, кого он “крышевал” – двумя братьями, которые уже отличились нарушением закона.
За машиной молодого прокурора был “хвост” из спецназовцев, которые его и взяли на горячем.
«Злоумышленников задержали во время очередного сбыта партии психотропного вещества, в их квартирах были проведены обыски и были изъяты психотропные вещества и каннабис», — сообщил руководитель пресс-группы Управления СБ Украины в Черниговской области Ярослав Молочко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым