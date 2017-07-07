Назван распространенную привычку, которая на 60% ухудшает концентрацию внимания
Ученые провели эксперимент, во время которого добровольцы должны были преодолеть препятствие, имитирующее бордюр. При том сначала нужно было делать это, набирая на смартфоне сообщение, потом – просто разговаривая по телефону и, наконец, без гаджета в руках.
Специалисты закрепили на теле участников датчики, чтобы фиксировать малейшие изменения в движениях. Кроме этого, с помощью специального оборудования исследователи следили, куда направлен взгляд каждого участника эксперимента, пишет maximum.fm.
Результаты исследования показали, что “основная” нога поднималась на 18% выше,
чем обычно, когда люди преодолевали препятствие с гаджетом в руках, а их шаг замедлялся на 40%. Люди становились рассеянными, поскольку использование телефона заставляло их реже смотреть по сторонам и под ноги.
Звонки отвлекали испытуемых почти так же сильно, как и переписка: в среднем внимание испытуемых снижалась на 61%.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым