Назван простой метод, который спасает женщин от поражения грибком и вирусами
Оказывается, во время традиционного маникюра химические вещества через капилляры быстро просачиваются в кровь, а следовательно, попадают в организм. Основные угрозы такой процедуры пишет poradnykzhinky.com.
– Мастер может случайно слишком глубоко обрезать кутикулу (эта часть кожи вокруг ногтевой пластины защищает в том числе от проникновения микроорганизмов), повредив мелкие капилляры. В кровь могут попасть различные вещества, в частности, речь о химические реагенты, которые применяют при выполнении маникюра или педикюра.
Затем может развиться воспалительный процесс, который будет сопровождаться отеком.
— Хуже всего, что речь идет о риске попадания в кровь различных вирусов –ВИЧ, гепатита или даже вирусом, что вызывает развитие бородавок. Вы же не знаете, какому человеку перед вами делали маникюр и хорошо простерилизованные инструменты. Посетитель салона может не догадываться о своем заражении, зато возбудитель может попасть на инструмент, после чего — в организм следующего клиента.
Через такую угрозу во многих развитых странах существует запрет на исполнение в салонах красоты так называемого обрезного маникюра. Если кутикулу не обрезают, не возникает угрозы травмирования капилляров и заражения опасными вирусами.
— Наименее рискованным признано аппаратное исполнение манікюку или педикюра. Тогда мінімалізовується риск заражения, ведь применяют специальный инструмент (фрезер), который на определенной частоте снимает кутикулу. Во время такого ультразвуковой очистки инструмент не доходит до сосудистого слоя дермы, даже руки мастера не касаются ногтей, поэтому уровень риска снижается.
— В последнее время большую популярность приобрело нанесение так называемого гель-лака, тогда как после снятия (это делается механически) происходит повреждение верхнего слоя ногтей, они становятся тусклыми, теряют блеск и силу.
— А еще одна опасность, гель-лак может спровоцировать развитие грибковой патологии (если возбудитель только “поселился” на ногтях и еще не проявился определенными симптомами), под таким плотным навесом грибок активизируется. Тогда как кожа (а ногти являются ее роговым продолжением) должна дышать.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым