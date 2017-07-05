Назван кашу, что способствует растворению камней в почках
Оказывается, пшенная каша является любимым блюдом врачей-эндокринологов и кардиологов. Медики пояснили, кому и для чего следует добавлять в рацион именно эту кашу.
– В пшене содержится лейцин и гистидин, которые улучшают состояние соединительных тканей;
– фосфор способствует укреплению костей и регенерации тканей;
– калий участвует в кроветворении, необходим для сердечной сократительной деятельности;
– железо повышает уровень гемоглобина, улучшает кровообращение;
марганец улучшает обмен веществ;
– фтор и кремний служат строительным материалом для кожи, зубов, волос и костей;
– витамины группы B нормализуют обмен веществ, выводят из организма лишнюю жидкость, улучшают внешний вид;
– фолиевая кислота положительно влияет на работу нервной системы, незаменима для планирующих и беременных женщин для предотвращения дефекта нервной трубки у плода.
К тому же пшенная каша положительно влияет на функции мочевыделительной системы, оказывает выраженное очищающее и противовоспалительное действие, способствует растворению камней в почках, пишет uagolos.com.