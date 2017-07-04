Названо занятие, которое поможет избавиться от укачивания в транспорте
Немало людей вынуждены отказываться от путешествий из-за укачивания в транспорте, что доставляет неприятностей в дороге. Речь о так называемой морской болезни. Специалисты составили перечень основных причин развития кинетоза и путей преодоления проблемы. Об этом пишет expres.ua.
– Склонность к развитию кинетоза (так в медицине называют морскую болезнь) зависит от работы головного мозга, в частности тех зон, отвечающих за тормозную функцию и координацию. В детском возрасте они еще не развиты хорошо, поэтому многих детей тошнит во время езды. С возрастом у большинства эта проблема исчезает.
– Бывает, что во время беременности кинетоз обостряется. Но есть немало людей, которые страдают от него всю жизнь, — через наследственный фактор и даже образ жизни.
Работа вестибулярного аппарата может понести нарушения на фоне частых стрессов. Есть версия, что провоцировать обострение такой проблемы могут и магнитные поля, которые создают многочисленные ретрансляторы.
– Спровоцировать предрасположенность к развитию кинетоза может малоподвижный образ жизни и, как следствие, развитие застойных явлений в верхней части тела. А если такая
проблема появилась в старшем возрасте, привести к этому могу нарушение мозгового кровообращения или проблемы с внутренними органами, в частности печенью.
– Тошнота и рвота — крайние проявления “морской болезни”. А к основным симптомам относится головокружение, потеря координации и ориентации в пространстве, боль в животе, чувство слабости, появляется холодный пот.
— Основное условие преодоления проблемы – улучшение физической активности.
Подойдут занятия на беговой дорожке или в тренажерном зале, плавание, танцы, йога.
Нельзя нарушать режим питания. Голод (часто люди отказываются от еды перед дорогой) может ухудшить ситуацию. Лучше съесть что-то легкое.
А если в дороге почувствуете, что становится хуже, выпейте воды и сделайте дыхательную гимнастику — вдох и выдох должны быть глубокими и длинными.
Если уменьшать проявления кинетоза не удается, обратитесь к врачу-он посоветует специальные препараты.