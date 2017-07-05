Набережная со скамейками-качелями появилась на Черниговщине (Фото)

magictr | 05.07.2017 | Новости | Комментариев нет

На обновленном берегу притока реки Бреч по Бульварному переулку в г. Корюковка установили четыре новенькие скамейки-качели.

Эта новость мигом облетела райцентр и стала топовой среди местных жителей, которые не скрывают эмоций.

«Я не так давно рассказывала газетчикам, что было бы хорошо облагородить набережную на Бульварной. А вчера иду – на тебе, новые скамейки. Это очень приятно, когда тебя не только слышат, но и реагируют на пожелания и предложения. Мы в восторге. Единственное, теперь за этим местом нужно особое наблюдение, так что вандалам, увы, не спится», – делится впечатлениями местная жительница Наталья Исаченко.

В корюковке уже облюбовали новые конструкции среди березок на берегу водоема. Теперь ждут следующего шага – установки урн для мусора, чтобы набережная не превратилась в свалку.

Фото из сети

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