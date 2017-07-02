Мусорная история: глава Сновської ОТГ солгал журналистам
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно ЧЕline сообщал о том, как в Сновске разбили памятник и не убрали.
По словам мэра Сновска Александра Медведьова, этот памятник «демонтировали» 2 года назад. Сначала кто-то отбил головы, затем повалил на землю.
«Памятник был из гипса. Мы его вывезли на свалку, ведь этот памятник не имел исторической ценности и ни на одном балансе не стоял. Там чисто возле постамента, убрано. Если действительно за постаментом мусора, то я сегодня же дам поручение и там все уберут», — рассказал он
Прошло несколько недель, Александр Медведьов не выполнил своего обещания и мусора так и осталось лежать за постаментом.
Жители Сновска возмущаются, что никаких децентрализационных улучшений не происходит. Власть продолжает кормить обещаниями.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым