«Молодежный спортивно-патриотический лагерь «Сич» стартовал в Соснице
В пгт Сосница 1 июля стартовал проект «Молодежный спортивно-патриотический лагерь «Сич» Сосницкой районной молодежной общественной организации «Спортивный клуб «Анты» – победителя конкурса по определению программ, разработанных институтами гражданского общества, на исполнение которых предоставляется финансовая поддержка из областного бюджета, при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта.
Цель проекта «Молодежного спортивно-патриотического лагеря «Сич» – повышение уровня национального сознания, патриотического духа молодежи, любви к своей стране, знаний военного дела и медицины, формирование навыков здорового образа жизни и преодоления негативных явлений в детской и молодежной среде, создание духовной основы для развития детей и молодежи, обучение общечеловеческих норм и ценностей, ознакомление с традициями и обычаями народа и закрепление знаний о казачестве.
Лагерь расположен на территории ГП «Детский санаторий имени Щорса» в пгт Сосница Сосницкого района. В лагере принимает участие молодежь из 21 района и города области в возрасте от 14 до 16 лет.
Для участников будут проводить: экспресс-курс в историю украинского казачества, занятия по основам военного дела и медицины, лекции и тренинги по основам здорового образа жизни; встречи с духовным наставником, священником для повышения морально-духовного уровня, занятия по развитию личности.
Источник: Менская районная рада
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