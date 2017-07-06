Можно ли похудеть с помощью суши?
Польза суши-диеты
Суши – это рис с морепродуктами или рыбой. А сашими – это морепродукты с водорослями или овощами. Эти блюда очень полезны для организма. Ведь в них много витаминов, минералов, фосфора, йода, аминокислот. Они улучшают здоровье кожи, помогают бороться с болезнями сердца и сосудов, улучшают состояние ногтей и волос, положительно действуют на работу мозга.
В морепродуктах содержится много белка. К тому же, они действуют как афродизиаки, повышая сексуальное влечение. А рис, в свою очередь, содержит клетчатку, углеводы, улучшая, таким образом, пищеварение. Также известна способность риса выводить шлаки из организма.
Теперь, оказывается, с помощью суши можно не только полакомиться, но и пострункішати.
Суши-диета: принцип действия
Суши – продукт низкокалорийный. В них содержится от 60 до 100 ккал. Вместе с тем в них содержится мало жира, но много полезных веществ.
Суши нужно есть понемногу, пользуясь японскими палочками. Через это желудок наполняется медленно, организм насыщается лучше без риска переедания.
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К тому же суши – продукт очень разнообразен. За один прием пищи их можно попробовать несколько видов. Если провести несложные расчеты, то, исходя из среднесуточной нормы в 1500 калорий, то за день можно съесть до 25 кусочков роллов.
Суши-диета: алгоритм действий
Во время суши-диеты нужно в течение дня кушать разные виды суши. На завтрак нужно съедать 8 кусочков суши, на обед – 6, ужин – 4 кусочка. При этом разрешается есть и другие блюда японской кухни: мисо-суп, сашими и салаты. Пить можно только воду или зеленый чай.
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