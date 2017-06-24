Медики борются за жизни пострадавших бойцов “Чернигова”
В месте дислокации полицейских сил в Приморском районе Мариуполя взорвался боеприпас.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
По информации сайта 0629.com.ua, взрыв произошел около 18:00 в санатории “Металлург”, где располагается рота патрульной полиции особого назначения “Чернигов”. Отмечается, что взорвался снаряд от гранатомета.
В результате инцидента тяжелые травмы получили семь полицейских: четыре человека получили осколочные ранения конечностей, двое – грудной клетки, а одному сотруднику полиции осколок попал в голову.
Пострадавшие были доставлены в нейрохирургию городской больницы №5. На данный момент медики борются за жизнь правоохранителей.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.
Также известно, что снаряд уже вывезли с базы и через Приморский бульвар по ул. Гагарина доставляют на утилизацию.