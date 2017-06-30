Манси Коломойского и Боголюбова обошлись каждому из нас в 3,5 тысячи
«Простые клиенты «Приватбанка» не осознают, что произошло, потому что за них заступилась государство»
1 июля обнародуют отчет о финансовом состоянии национализированного «Приватбанка». К этому времени бывшие акционеры учреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны провести реструктуризацию инсайдерского кредитного портфеля, а это 150 млрд грн. Именно такие обязательства они брали на себя во время национализации крупнейшего банка страны в конце прошлого года. Также есть персональная гарантия Коломойского по рефинансированию перед Нацбанком, которую он теперь пытается расторгнуть через суд. Но уже сейчас очевидно, что за оставшееся время до «даты Х», никакую реструктуризацию провести не удастся из-за нежелания экс-владельцев. А отставка председателя правления банка Александра Шлапака и попытки команды Коломойского обжаловать национализацию «Приватбанка» в судах, похоже, переводит противостояние между государством и бывшими акционерами в горячую фазу.
В НБУ достаточно сдержанно прокомментировали отставку Шлапака, который точно не имел намерения принимать участие в дальнейшем конфликте регулятора с Коломойским и Боголюбовым.
Директор департамента фінонсової стабильности НБУ Виталий Ваврищук убеждает, что в среднем каждый украинец заплатил 3,5 тыс грн за национализацию “Приватбанка”.
“ПриватБанк” было спасено средствами налогоплательщиков – средние затраты в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тыс грн”, – написал Ваврищук в своей колонке на “Экономической правде”.
Заемщиками банка были “пустые” компании.
“Портрет типичного заемщика банка был максимально простым – компания без производственных активов, практически без доходов и прибыли, без персонала. Классические “пустые” компании, которые массово использовались как цепочки в финансировании других получателей кредитных средств”, – написал он.
“Почти все кредиты были предоставлены на нерыночных условиях: низкая процентная ставка, погашение всей суммы кредита в конце срока действия кредитного договора. Ни один независимый бизнес не мог бы рассчитывать на такие щедрые условия кредитования”, – говорит Ваврищук.
«Дальше должно быть преследование господина Коломойского, – уверен депутат от БПП член банковского комитета Павел Ризаненко. – Если куда исчезли 150 миллиардов, кто-то же должен отвечать? Простые клиенты банка не осознают, что произошло, потому что за них заступилась государство».
Согласен с тем, что в этой ситуации кто-то должен быть наказан, и финансовый аналитик Эрик Найман. При этом эксперт не исключает и преследования тех, кто занимался национализацией: «Государство очень дорого купила «Приватбанк» и теперь должен вернуть эти деньги в старых акционеров. Вероятность этого очень мала, поэтому кто-то должен понести за это наказание – или бывшие акционеры «Привата», или те, кто принимал решение о национализации. Или и те, и другие».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым