Маленькие нежинцы праздновали День Конституции (Фото)
Дошкольное учебное заведение №13 «Березка» с приоритетным направлением работы национально – патриотическое и духовное воспитание малого украинца на принципах Концепции Софии Русовой, по случаю большого Государственного праздника Дня Конституции Украины собрал дружную семью празднично убранных дошкольников. Все вокруг цвело красочными вышивками и яркими венчиками.
В рамках выполнения мини-проекта «Люби и знай свой край родной» ребята имели возможность закрепить и уточнить знания об их правах и обязанностях.
Молодые воспитатели увлекательно продумывали ход игры, а дети наперебой отвечали, что главными символами нашего государства – Государственный Гимн Украины, Государственный Флаг, Государственный Герб, с интересом малыши рассмотрели саму Конституцию, которая гарантирует детям счастливое детство, право на воспитание и образование, на мирное небо, за которое сегодня борются мужественные бойцы АТО. По окончании викторины дети исполнили Государственный Гимн.
С большим удовольствием малыши выкладывали по контуру из соленого теста Герб Украины. В знак уважения и почитания до Государственного праздника, Дня Конституции Украины, маленькие детские ладошки создали карту Украины и украсили цветами подсолнечника и василька.
Но с особым наслаждением малыши вместе с воспитателями на площадке«нарисовали» из живых цветов Герб Украины и огромное сердце Любви к родной государства на радость детворе и родительской семье.
Источник: НежатинДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым