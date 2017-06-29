Люди не должны платить за счетчики: «Наш край» требует немедленного пересмотра закона о учет комуслуг
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Верховная Рада должна немедленно внести изменения в принятый в пользу монополистов закона о коммерческий учет коммунальных услуг, который заставляет людей платить еще больше за учет отопления и потребленной воды. Об этом заявил сопредседатель «Нашего края» Александр Мазурчак.
По словам Александра Мазурчака, новым законом власть решила поддержать монополистов – поставщиков услуг.
«Власть придумала новый способ вытянуть еще больше денег из карманов украинцев и отдать их поставщикам услуг. Отныне каждый дом должен быть оборудован головными счетчиками на тепло и воду, а все расходы на их установку, учет и поверку ложатся на плечи потребителей. Свои позорные антисоциальные решения правительство прикрывает европейским опытом и стандартами. Закон требует немедленных изменений, направленных на защиту людей», – сообщил Александр Мазурчак.
Сопредседатель партии «Наш край» отметил, что переходными положениями закона операторов внешних инженерных сетей обязали установить главные счетчики на тепло и на воду в течение двух, однако не четко определено, за чей счет они должны это сделать.
«Даже эту норму, направленную на защиту людей, двусмысленно прописано, что может дать возможность поставщикам услуг переложить их оплату на людей. Безусловно, она тоже должна быть изменена, следует указать, что эти счетчики операторы сетей устанавливают за свой счет», – заявил Александр Мазурчак.
Он подчеркнул, что, кроме обязательного установлением главных счетчиков, закон вводит новые нормы по учету услуг.
«Да, счет за потребленную горячую и питьевую воду будет зависеть от совокупных показателей квартирных счетчиков и показателей главного счетчика, а разница будет распределяться на всех потребителей. С отоплением еще жестче: наличие счетчика тепла у потребителя будет приниматься во внимание только в том случае, если 50 % потребителей в доме установят такие приборы учета. Во всех других случаях потребленное тепло, учтенное домовым счетчиком, будет распределена на всех», – добавил Александр Мазурчак.
Он отметил, что принятый парламентом закон нарушает Конституцию.
«Статья 22 Конституции не дает возможности сузить содержание и объем существующих прав и свобод при принятии новых законов», – сообщил он.
Партия «Наш край» настаивает на немедленном доработке закона и принятии соответствующих поправок, направленных на защиту людей.
«Приоритет в учете услуг должна предоставляться индивидуальным счетчикам. Кроме того, все затраты на установку, обслуживание, ремонт и замену средств учета коммунальных услуг должен нести поставщик. Люди не должны платить за счетчики», – подытожил Александр Мазурчак.
Как известно, 22 июня Верховная Рада приняла Закон «О коммерческий учет коммунальных услуг», которым предусмотрено обязательное оборудование всех зданий, которые присоединены к наружных тепловых сетей, наружных сетей горячего водоснабжения, наружных водопроводных сетей домовыми узлами учета, соответственно, тепловой энергии и воды. Также закон определяет, что все затраты на установку домовых узлов учета потребленного тепла и воды перекладываются на потребителей. Для вступления в силу закон должен быть подписан Президентом Украины и опубликован.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым