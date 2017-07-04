Лиля Ребрик на отдыхе показала идеальную фигуру и гибкость (ФОТО)

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

А также успела показать танцевальные па!

Вместе со своим театром Лилия Ребрик отправилась с постановками в Одессу. Там зря времени артистка не теряла и перед выступлением побывала у моря. На пляже дело не обошлось без снимков в купальнике. От привычных фотографий на берегу моря Лилия отказался и вместо этого продемонстрировала свои танцевальные способности.

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Так, на снимке Ребрик отражена во время высокого прыжка. В стильном купальнике актриса похвасталась не только своей гибкостью, но и отличной фигурой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: viva.ua

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