Круги под глазами – признак серьезных заболеваний
Круги под глазами как следствие аллергической реакции организма на любой раздражитель извне. При этом, как правило, слезятся глаза, появляются покраснения на коже. Аллерген может быть как медикаментозный, так и растительный, и пищевой. В этом случае важно просто следить за своим организмом.
Строгая диета – еще одна частая причина появления кругов под глазами. Из-за быстрой потери веса слой тканей, отделяющий кожу от сосудов, истончается, и начинают просвечиваться кровеносные сосуды. Круги возникают на фоне отвисания кожи лица.
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Пониженный гемоглобин может вызвать подобную реакцию организма. При этом круги больше напоминают синяки. Сдайте анализ на содержание железа в крови. Помните: восстановить уровень железа в крови, изменив систему питания, нельзя! Нужен комплекс витаминов!
Как лечить?
Первое правило: здоровый образ жизни и правильное питание улучшат общее состояние организма, и как следствие – пропадут круги под глазами.
Если причина кругов под глазами – врожденная или приобретенная пигментация, воспользуйтесь кремами с отбеливающим эффектом или попробуйте использовать народные средства, которые помогут устранить эту проблему: свежий огурец смешивайте со сметаной и нанесите на лицо на 20 минут, затем смойте.
Наложение холодного компресса под глаза – быстрый и эффективный способ борьбы с синяками. Прекрасно иметь в холодильнике замороженные кубики льда с травами (ромашка, мята).
Еще один прекрасный способ от кругов под глазами – ограничение потребление острой и жирной пищи, снижение употребления соли и полный отказ от алкоголя и сигарет. Постарайтесь больше времени находиться на свежем воздухе, кушать продукты с большим содержанием витамина С. Для девушек также стоит больше внимания уделить выбору косметики. Перед сном ее обязательно необходимо смывать.
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