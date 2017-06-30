Креативный «Трэш-арт» возле Технологического университета (Фото)

magictr | 30.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Перед главным корпусом Черниговского технологического университета появились новенькие лавочки, раскрашенные бочки-помойки и фигуры студентов из металла.

Это результат работы студентов вуза. Проект при поддержке Британского консульства под названием «Трэш-арт» молодежь реализовала самостоятельно. Студенты подошли к вопросу креативно. Основная идея – продемонстрировать, что ненужные вещи и материалы могут получить новую жизнь.

«Идею использования устаревших вещей подали студенты кафедры социальной помощи. Они разработали проект, сделали привязку к территории. Реализовали проект студенты кафедры сварки и строительства различных курсов», — старший преподаватель кафедры сварочного производства Михаил Руденко.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr