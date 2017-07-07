Когда стоит ставить брекеты ребенку
С какого возраста ставить брекеты и какие системы выбирать, сообщает сайт Наша мама.
Какие виды брекетов существуют?
Существуют металлические, прозрачные, лингвальные, безлигатурные и керамические брекет-системы. Первые весьма удобны в использовании, хорошо моются и не травмируют ротовую полость. Прозрачные брекеты отличаются высокой хрупкостью и коротким сроком эксплуатации, зато на зубах они практически незаметны.
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Что касается лингвальных брекет-систем, то они устанавливаются на внутреннюю поверхность зуба, благодаря чему их сложно заметить. Безлигатурные брекеты пользуются большим спросом последние несколько лет. Они аккуратно выглядят и ускоряют процесс исправления прикуса. Не менее популярны и керамические брекет-системы, которые являются достаточно устойчивыми к повреждениям, но при этом требуют тщательного ухода. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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