Когда стоит впервые вести девочку на прием к гинекологу
Важные советы относительно интимного здоровья, которых стоит придерживаться родителям девочки, сообщает сайт Наша мама.
В прошлом в большинстве стран мира осмотр гинеколога не рекомендовал до начала половой жизни или 18 лет при отсутствии жалоб. Таких рекомендаций придерживается большинство врачей до сих пор. Американский Колледж акушеров и гинекологов (ACOG), как и профессиональные общества акушеров-гинекологов других стран, рекомендует первый визит к гинекологу в 13-15 лет. В большинстве случаев такой визит завершится обычным расспросы без гинекологического осмотра.
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А кто же тогда осматривает девочек к этому возрасту? Чаще всего потребности “лезть в трусы” и осматривать наружные половые органы девочек без строгих показаний нет. Если появляются жалобы, если возникает какое-то заболевание, затрагивающее работу органов малого таза, если есть подозрение на сексуальное насилие, тогда первым осмотр проводит семейный врач или педиатр. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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