Когда стоит вводить прикорм для ребенка
Если вы задумались о целесообразности прикорма, вам стоит прочитать наш материал, сообщает сайт Наша мама.
Что делать? Последовательность знакомства с новыми блюдами зависит от массы тела, темпов ее повышения, состояния пищеварительной системы, наличии аллергических реакций на пищу, анемии и других факторов. Если же ребенок абсолютно здоров, то лучше такая схема: первым идет овощное пюре, за ним – каша, потом – мясо, последнее – фруктовое пюре.
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Потом уже дают масло растительное и сливочное, желток, фруктовые соки, творог, кефир. Цельное коровье молоко не рекомендуется вводить до года. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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