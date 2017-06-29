Когда Сергею Павленко вручат Крест Ивана Мазепы?
Президент постановил:”За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю:
Наградить (в частности) орденом «За заслуги» ІІ степени
СТУПАКА Сергея Михайловича – председателя общественной организации «Нежинская горрайонная организация ветеранов Афганистана», Черниговская область,
Наградить орденом «За заслуги» ІІІ степени
АТРОШЕНКО Владислава Анатольевича – Черниговского городского председателя
МАРИНЧИКА Станислава Гавриловича – председателя Ичнянского районного объединения литераторов «Криница», Черниговская область
Присвоить звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ»
КУБЫШКУ Николаю Михайловичу – начальнику станции Чернигов регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ао «Украинская железная дорога»
Я выбрал, конечно, только награжденных с Черниговщины. Странно, но в этот раз не было других званий нашим землякам – скажем, неужели уже всех главных врачей Черниговская ОГА подала на звание “Заслуженный врач Украины”?
Удивляет постоянный пиетет относительно награждений участников войны СССР в Афганистане – неужели они там защищали украинскую Конституцию и украинскую независимость?
Петр Порошенко возобновил награду, введенную президентом Ющенко, “Крест Ивана Мазепы” – в этот раз ее почему-то получил руководитель армянского общества, будем думать, что за борьбу за Украину. Но почему-то до сих пор не вручили эту награду журналисту и выдающемуся исследователю эпохи Мазепы Сергей Павленко. Указ о награждении был подписан еще тем же Ющенко, но вскоре перед окончанием его каденции. И награду вручить не успели, потому что пришел Янукович…
Уже теперь я обращался в канцелярию Черниговской ОГА, там подивувались такой оказии, но президентская награда до сих пор то валяется в Администрации Президента, или вообще не была отлита. Во всяком случае Сергей Павленко ее не получил до сих пор…
И наиболее было неприятным увидеть, щор рядом с воинами за независимость Украины – американцем -фельдшером Джозефом Стоуном и 17-летним Степаном Чубенком, замученным русскими оккупантами за украинский флаг, Президент награждает Александра Герегу – владельца сети маркетов, который был ярым регионалом. В конце концов, оба выше упомянутые награждены посмертно, в отличие от Гереги…
Василий ЧЕПУРНЫЙДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым