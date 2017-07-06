Как спланировать детскую комнату, если у вас маленькая обитель

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Большое количество родителей, в семьях которых родилось дитя, задаются вопросом, как обустроить детский уголок в небольшой квартирке? Если и вы столкнулись с такой проблемой, мы с радостью поможем вам и дадим несколько интересных и нужных советов, которые точно вам пригодятся. Все подробности ждут вас внутри, спешите.

1. Перепланировка комнаты на две отдельные
Если у вас квартира-студия или же комнаты вашего дома достаточно большие, вы можете позволить себе сделать перепланировку. Приятный бонус, теперь просить разрешения на перепланировку и ввод в эксплуатацию квартирных помещений не нужно. Если эта идея вас заинтересовала, но вы опасаетесь, мы попробуем вас переубедить, ведь все намного проще, чем кажется. Вам необходимо купить бетонные блоки, которые разобьют вашу комнату на две отдельные и средства, которые помогут установить их. В этом вам помогут стальные оцинкованные тросы, которые выдерживают такие большие нагрузки. Приобрести такую продукцию вы сможете, перейдя по ссылке httр://www.taurus-2000.com.ru/catalog/trosy. Выбрав трос высокого качества вы можете не нервничать из-за повреждения плит, а впоследствии, и за мебель, если решите таким образом и поднять все необходимые мебельные конструкции. Надежная защита и минимальный риск позволит вам быстро поднять даже на самый высокий этаж все нужные габаритные предметы домашнего обихода.

2. Балкон.
Часто жители многоэтажек превращают большие и многофункциональные балконы в склад ненужных вещей, тогда, как его можно использовать более рационально. Сегодня можно объединить балкон с жилым помещением, таким образом расширив квадратуру вашего дома и найдя дополнительный уголок для нового члена вашей семьи. Уверены, на первых порах этого помещения вам хватит, чтобы оборудовать для ребенка функциональное место.

3. Достройка.
Если у вас частный дом, или вы живете на первом этаже ,вы сможете организовать достройку. В частном доме вполне реально достроить отдельную большую детскую для ребенка, если же имеете дело с квартирой, то можно сделать небольшую достройку в виде просторного балкона, и тому подобное.

В любом случае, вариантов множество, вам стоит лишь найти тот, который подойдет именно вам. Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор и натолкнут вас на новые идеи по обустройству детской комнаты для вашего малыша.

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