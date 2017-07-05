Как себя взбодрить, когда совсем грустно
Мы нашли целых 5 альтернативных занятий, которые поднимут тебе настроение, сообщает сайт Наша мама.
Соберись с подругами или семьей за город
Как же легко и весело тебе станет, когда вместе с близкими тебе людьми вы окажетесь на природе за городом. Вдали от всякой суеты ты почувствуешь себя гораздо лучше. А если поблизости окажется еще и бассейн, отдых точно обречен на успех. Возьмите с собой какую-то игру, любимые напитки и фрукты. Такой дамский набор усилит удовольствие от проведенного времени.
Помедитируйте
Даже 15 минут медитации в день помогут тебе расслабиться и окунуться в мир свободы и полного умиротворения. Найди в своем доме уютное и удобное для тебя место, желательно в тишине. Полностью расслабьте тело. Подумай о хорошем. Не думай о том, что тебе надо успеть сделать. Окунись в мир фантазий, вспомни приятный отдых, хорошее место, где ты была или хотела побывать. Пусть это будет только твое время, никаких посторонних мыслей. Этот мир принадлежит только тебе.
Лестница на творческий мастер-класс
Рисование картин, искусство фотографии, роспись красками или хной, боди-арт, мыловарение и много других возможностей ты можешь открыть для себя в любую минуту. Мир искусства поглотит твое воображение целиком. Ты даже не успеешь оглянуться, как пройдет несколько часов творчества. А твое удовольствие от результата будет максимальным.
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Хорошенько виспись
Говорят, что сон лечит. И это не ошибочное мнение. Крепкий здоровый сон поможет тебе восстановить силы, прийти в себя, почувствовать себя бодрой и сильной. 8 часов нужно для хорошего сна, но если тебе необходимо больше, поддайся своим желаниям и отдыхай, сколько тебе захочется. Правда, такие подарки себе делать не стоит часто, чтобы организм не успел привыкнуть и перестроиться. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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