Как происходило нападение СССР на Финляндию
В 1939 г. именно нападение Советского союза на Финляндию стало причиной исключения СССР из Лиги Наций. И вот началась немецко-советская война, Красная армия на всех фронтах терпит страшный погром, которому нет аналогов в истории. Но при этом… начинает бомбить Финляндию, которая никаких действий против СССР не планирует и, несмотря на давление Германии, стремится сохранить нейтралитет.
Еще и сегодня в Интернете преобладают публикации, где упоминается о объявление войны Финляндией (26 июня), но никоим образом не разъясняется почему. Получается, будто финны просто поддержали союзника по коалиции, когда тот напал на СССР. Однако финны объявили о состоянии войны после нападения Советского Союза. А позже Карл Густав Маннергейм писал в мемуарах, что 25 июня финское правительство должен был выступать в парламенте, где планировалось сообщить о принятом решении продолжать нейтралитет.
Итак, в 4 часа утра 25 июня без объявления войны, без отзыва посла, без официального расторжения мирного договора 1940 г. – советская авиация совершила налет на аэродромы Миккели и Йоройнен и другие. Массированному бомбовому удару подверглись даже города, расположенные за 100-150 км от границы. И далее системные бомбардировки 39-и финских аэродромов продолжались до 1 июля, а некоторые базы атакувалися 8-10 раз. Также подверглись бомбардировке порт и жилые кварталы Турку.
Вероятно, советские войска действовали по довоенным планам, когда СССР должен был первым нанести удар по Германии, Румынии, Финляндии. И хотя нападение Гитлера спутал Сталину все карты, некоторые планы он таки пытался воплотить в жизнь. Хотя в той ситуации такое агрессивное поведение становилась просто бессмысленной и имела далеко идущие горькие последствия.
Уже в конце августа 1941-го Финляндия полностью вернула территории, захваченные Советским Союзом в результате Зимней войны 1939-1940 гг. Дальнейшие поражения Красной армии и выход финнов к Сортавала и Кексгольму прервали железнодорожное сообщение Ленинграда с Большой землей и сделали возможной полную блокаду бывшей столицы империи, которая унесла жизни почти миллиона человек мирного населения.
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
по инф. Европейская Украина