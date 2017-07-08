Как продлить свою молодость
Несколько маленьких секретов вечной молодости сообщает сайт Наша мама.
Глаза
Отеки под глазами можно убрать с помощью двух металлических чайных ложек. Положи их в холодильник минут на 10, а затем приложи к отекам и дорахуй до 60.
Губы
Чтобы эта часть твоего лица всегда выглядела молодо и привлекательно, ее надо обильно увлажнять. Используй гигиеническую помаду. Выбирай ту, что содержит масла или воск, но никаких искусственных ароматов. От этого губы только сохнут и быстрее стареют.
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Взгляд
При нанесении макияжа надо помнить о том, что ты красишься дома, при тусклом искусственном свете, а вот смотреть на тебя будут на улице – при дневном. Так что сядь перед окном в хорошо освещенной комнате и используйте зеркало побольше. Иначе рискуешь сделать макияж очень ярким.
Волосы
Для блеска волос после мытья – на секунду окуни голову под струю холодной воды. От такого “сюрприза” чешуйки твоих волос закроются, поверхность волоса станет гладкой и на свету заблестит. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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