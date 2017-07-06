Как приучить ребенка к порядку
Несколько важных рекомендаций помогут вам научить ребенка порядке, сообщает сайт Наша мама.
Научите свое чадо сортировать игрушки
Такую привычку лучше всего внедрять в детстве. Впоследствии необходимость в сортировке своих вещей распространиться и на другие предметы домашнего обихода: одежду, школьные принадлежности и тому подобное.
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Мотивируйте малыша
Не менее важную роль в этом вопросе играет правильная мотивация. Составьте список дел по дому и поощряйте ребенка каждый раз, когда он выполнит свою задачу. Кроме стандартных обязанностей в список можно включить и другие приятные занятия: например, поход в горы, катание на лошадях, совместное участие в театральной постановке и др.
Убирайте вместе с ним
Что может быть приятнее времени, проведенного вместе? Покажите ребенку, что даже банальная уборка может быть веселым и интересным. А если малыш сам отказывается убирать в своей комнате, предложите ему начать уборку вместе. Уверены, что уже через несколько минут у него появится желание сделать свой дом чище. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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