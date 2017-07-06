Как приучить ребенка к порядку

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько важных рекомендаций помогут вам научить ребенка порядке, сообщает сайт Наша мама.

Расскажите ребенку, зачем нужно убирать
Когда дело касается активных действий, недостаточно просто сказать “надо”, нужно объяснить своему чаду для чего это нужно. Расскажите ребенку, что после сбора ему не придется искать свои игрушки по всей квартире, а маленькие пылинки с подоконника не превратятся в опасные для здоровья бактерии.

Научите свое чадо сортировать игрушки
Такую привычку лучше всего внедрять в детстве. Впоследствии необходимость в сортировке своих вещей распространиться и на другие предметы домашнего обихода: одежду, школьные принадлежности и тому подобное.

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Мотивируйте малыша
Не менее важную роль в этом вопросе играет правильная мотивация. Составьте список дел по дому и поощряйте ребенка каждый раз, когда он выполнит свою задачу. Кроме стандартных обязанностей в список можно включить и другие приятные занятия: например, поход в горы, катание на лошадях, совместное участие в театральной постановке и др.

Убирайте вместе с ним
Что может быть приятнее времени, проведенного вместе? Покажите ребенку, что даже банальная уборка может быть веселым и интересным. А если малыш сам отказывается убирать в своей комнате, предложите ему начать уборку вместе. Уверены, что уже через несколько минут у него появится желание сделать свой дом чище. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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