Как приучить ребенка к гигиене
Для этого вам понадобится немножко терпения и наши советы, сообщает сайт Наша мама.
Нужно объяснять малышу, почему тот или иной навык значим для здоровья, почему важно выполнять правила. Обучение должно быть последовательным и постепенным согласно возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Формирование того или иного навыка надо продолжать до тех пор, пока он не станет потребностью малыша, привычкой его поведения.
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Гигиенические навыки и умения могут быть сформированы у ребенка только в том случае, если все окружающие взрослые будут предъявлять к нему единые требования. Поведение взрослого должно служить для малыша примером во всех его действиях и поступках. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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