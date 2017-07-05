Как приготовить термальную воду дома
Это намного проще и дешевле, чем может показаться на первый взгляд.
Если же тебе хочется усовершенствовать воду, добавь в нее любимое эфирное масло, смешав его прежде с половиной чайной ложки соли. Интересно: грузинские минеральные воды больше подходят для жирной кожи, а вот карпатские – для нормальной и сухой. Помни об этом при выборе воды, с которой ты будешь готовить термальную воду.
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Если тебе нравится, как травы влияют на твою кожу, добавь в домашнюю термальную воду немного трав или цветов: подойдут лепестки розы, цветы ромашки, тархун и даже петрушка. Выбирай траву, ориентируясь на состояние твоей кожи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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