Как приготовить термальную воду дома

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Это намного проще и дешевле, чем может показаться на первый взгляд.

Для приготовления термальной воды дома, тебе понадобится бутылка минеральной воды из хорошего источника. Чтобы вода была готова к применению на лицо, оставь ее открытой на ночь, чтобы вышел газ. По сути, уже на этом этапе ты можешь переливать воду в емкость с пульверизатором, и применять ее как увлажняющее средство для лица.

Если же тебе хочется усовершенствовать воду, добавь в нее любимое эфирное масло, смешав его прежде с половиной чайной ложки соли. Интересно: грузинские минеральные воды больше подходят для жирной кожи, а вот карпатские – для нормальной и сухой. Помни об этом при выборе воды, с которой ты будешь готовить термальную воду.

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Если тебе нравится, как травы влияют на твою кожу, добавь в домашнюю термальную воду немного трав или цветов: подойдут лепестки розы, цветы ромашки, тархун и даже петрушка. Выбирай траву, ориентируясь на состояние твоей кожи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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