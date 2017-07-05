Как правильно лечить послеродовую депрессию
Методы лечения послеродовой депрессии, сообщает сайт Наша мама.
Психотерапия:
этот метод лечения заключается в индивидуальных беседах с врачом сферы психического здоровья.
Медикаментозное лечение:
Антидепрессанты влияют на химические процессы в мозге, которые отвечают за регуляцию эмоциональной сферы. Но принимать их стоит только по назначению врача.
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Профилактические мероприятия:
старайтесь больше отдыхать, хорошо питаться и поддерживать связь с окружающим миром и социумом. Прислушайтесь к себе и реагируйте соответствующим образом на свои нужды. Если возможно, постарайтесь немного отдохнуть в течение дня, когда ребенок спит. Не стесняйтесь попросить своих друзей или членов вашей семьи помочь вам ухаживать за ребенком, чтобы вы могли расслабиться. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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