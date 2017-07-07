Как похудеть, наслаждаясь арбузом?
На улице как раз сезон арбузов, поэтому почему бы не совместить полезное с приятным: наесться арбузов и похудеть на несколько килограммов?
Арбуз богат фруктозой, а также витаминами группы В, В частности В1 и В12, фолиевой кислотой которая имеет способность уменьшать аппетит, пектинами, клетчаткой и каротином. Также в нем содержится доза таких микроэлементов как магний, фосфор и кальций. Арбуз обладает способностью нейтрализовать остаток кислот, которые образуются в процессах обмена веществ. Его советуют людям, которые имеют сердечные и почечные отеки.
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Как правильно организовать диета на арбузе?
1. Можете провести разгрузочные дни. За день нужно съесть до двух килограмм мякоти, однако такую диету не рекомендуется проводить долго за нехватки калорий в ней.
2. Этот вариант диеты рассчитан на более долгий срок. В день необходимо съедать мякоть из расчета 1 кг арбуза на 10 кг живого веса. За 5 дней вы сможете не лишь скинуть до 3-х килограмм, а и очистить организм от шлаков и токсинов.
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