Как понять, что у ребенка солнечный удар

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Главные симптомы солнечного удара сообщает сайт Наша мама.

Не только прямые солнечные лучи могут стать причиной солнечного удара у ребенка, виной также может быть безветренная погода, высокая влажность воздуха, жажда и одежду не “по погоде”. Мамы даже в жаркую пору умудряются “кутать” малышей, считая, что самое опасное, что с ним может случиться – это простуда. Врачи отмечают, что чаще всего солнечный удар случается у малышей от 0 до 3 лет, так как их организм еще не научился регулировать температуру.

Какие симптомы солнечного удара у ребенка?
Впрочем, эти симптомы возникают и у взрослых при солнечном ударе. Появляется тошнота, рвота, головокружение, слабость, лицо начинает краснеть и температура тела подниматься до 39-40 градусов по Цельсию, ребенок начинает обильно потеть, учащается пульс и одышка, а также может появиться носовое кровотечение. В более тяжелых случаях могут быть галлюцинации.

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Очень важно родителям сразу распознать симптомы солнечного удара, немедленно вызвать скорую помощь или врача, а также, если вы находитесь на отдыхе, обратиться к гостиничному врачу. Это может делать один из родителей, пока второй оказывает первую помощь ребенку. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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