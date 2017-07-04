Как понять, что организму не хватает воды?

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Не хватает воды

1. Головные боли
Мозг га 85% состоит из воды, поэтому неудивительно что при обезвоживании вы можете чувствовать головокружение или головные боли.

2. Проблемы со стулом
Воды очищает наш организм и кишечник. При ее недостатке, организму приходится забирать ее из других источников, в частности – из кишечника или толстой кишки. В результате, человек страдает от запоров.

3. Прыщи
Вода помогает организму очищаться от шлаков и токсинов, поэтому при ее недостатке они не могут выводиться нормальным путем, и ликвидируются через кожу.

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