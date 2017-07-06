Как понять, что вы хорошая мама
Признаки хорошего воспитания и отличного мамочки уже в нашем материале! Сообщает сайт Наша мама.
Малышу не сложно делиться с другими
Если ребенок спокойно может дать поиграть своим трактором другому мальчику в песочнице или поделиться с бабушкой шоколадкой, причислили себя бонус в копилку хорошего материнства!
Кроха растет вежливым
“Спасибо” и “пожалуйста” ваш малыш говорит без малейшего напоминания, чем вызывает умиление окружающих? Поздравляем, вы отлично справляетесь с ролью мамы!
Все потребности ребенка удовлетворены
Если ребенок сыт, чист, аккуратно одет и получает достаточное количество внимания, значит с ее потребностями все в порядке. По крайней мере, вас точно нельзя обвинить в том, что вы ставите свои потребности выше потребностей малыша.
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Малыш всегда может рассчитывать на поддержку
Иногда не все так радужно в детском королевстве и если малыш чувствует мамину поддержку, он обязательно спрячется от всех невзгод в маминых объятиях, а не за дверью детской.
Ребенок зовет вас, когда ему приснился кошмар
Ну, кто как не мама успокоит и расскажет, что чудовищ под кроватью не существует. И в шкафу их тоже нет!
Вы никогда не избегаете объятий
Даже собираясь в магазин за молоком, вы обязательно обнимете и поцелуете свое сокровище, перед тем как выйти за дверь.
Ребенку всегда интересно с вами
Мама знает столько игр с ней можно придумать сказки и слепить цветочную поляну из пластилина! Если вы главный массовик-затейник для своего ребенка – это прекрасно! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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