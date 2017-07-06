Как помочь ребенку быстрее засыпать
Шесть наших советов вам в этом помогут! Сообщает сайт Наша мама.
Счастливая дремота
Очень важно вовремя распознать сигналы сна в вашей крохи. Бодрых малышей уложить спать довольно сложно, поэтому состояние дремоты лучше не упустите. Основными признаками усталости малыша есть тишина, потирание глаз, зевание или плач. Отреагируйте на эти сигналы сразу – и положите малыша в коляску или детскую кроватку. Также, возможно, поможет ведение дневника сна – таким образом вы сможете увидеть, в какое время ребенок лучше всего засыпает.
Создайте атмосферу для легкого сна
Это важно для развития здоровых привычек сна. Последовательность событий, которые ежедневно заканчиваются сном, учат ребенка понимать, что пришло время уснуть.
Отделить кормление от сна
В первые недели жизни вашему ребенку, скорее всего, понадобится грудное вскармливание прямо перед сном, но со временем вы можете кормить малыша немного раньше, чтобы он становился менее зависимым от сосания.
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Положите ребенка в кроватку
Старайтесь не приучать малыша ко сну на руках. Лучше всего укладывать ребенка в кроватку немного активной. Таким образом, если ребенок просыпается ночью, она не будет озабочена тем, где находится. Также малышу может помочь уснуть белый шум, например, испорченное радио или приложение на смартфон с белым шумом.
Помогите ребенку хорошо спать в ночное время
Ночной цикл сна очень маленького ребенка длится около 60 минут, но с трехмесячного возраста он увеличивается до 90 минут. Если вы хотите научить вашего малыша хорошо спать всю ночь, важно, чтобы он быстро засыпал, просыпаясь в конце каждого цикла. Если малыш проснулся и заплакал, постарайтесь не беспокоить его, быстро проверив сухо ему, не голоден, и другие возможные причины дискомфорта. Если все в порядке, просто погладьте его, мягко покачивая тело малыша, напевая колыбельную, пока он снова не будет спать. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: obozrevatel.com
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