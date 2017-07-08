Как подключить ребенка к уборке дома
Наши советы превратят уборку в интересную игру, сообщает сайт Наша мама.
Хвалите свое чадо за помощь
Таким образом ребенок будет чувствовать важность этого занятия. А если похвалу дополнить фразой “Посмотри, как в доме стало чисто и красиво!”, Мнение вашего чада о домашние обязанности точно изменится в лучшую сторону.
Показывайте пример
Чтобы у малыша сформировалось правильное представление о порядке в доме, не забывайте подавать пример. Ведь, если вы сами будете разбрасывать вещи, то ребенок начнет считать, что это вполне нормально.
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Не наказывайте уборкой
Здесь все очень просто: если наказывать ребенка уборкой, у него очень быстро сформируется к нему негативное отношение. Поэтому вполне естественно, что у вашего чада не будет желания поддерживать чистоту в доме. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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