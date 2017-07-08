Как подключить ребенка к уборке дома

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Наши советы превратят уборку в интересную игру, сообщает сайт Наша мама.

Превратите уборку в игру
Пожалуй, самый легкий способ заинтересовать ребенка в уборке – это превратить ее в игру. В процессе игры малыш сам не заметит, как весь дом будет сиять чистотой. А если малыш любит соревноваться, предложите ему несколько интересных занятий на скорость, за которые он получит маленький приз.

Хвалите свое чадо за помощь
Таким образом ребенок будет чувствовать важность этого занятия. А если похвалу дополнить фразой “Посмотри, как в доме стало чисто и красиво!”, Мнение вашего чада о домашние обязанности точно изменится в лучшую сторону.

Показывайте пример
Чтобы у малыша сформировалось правильное представление о порядке в доме, не забывайте подавать пример. Ведь, если вы сами будете разбрасывать вещи, то ребенок начнет считать, что это вполне нормально.

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Не наказывайте уборкой
Здесь все очень просто: если наказывать ребенка уборкой, у него очень быстро сформируется к нему негативное отношение. Поэтому вполне естественно, что у вашего чада не будет желания поддерживать чистоту в доме. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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