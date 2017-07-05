Как на самом деле выглядит материнство (ФОТО)

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Смотрите в нашей подборке. Сообщает сайт Наша мама.

Никто, кроме детей, не способен принести в нашу жизнь столько трогательных и комичных моментов одновременно.

Иллюстратор Натали Джомард нарисовала серию картинок, которые показывают все “ужасы” жизни матери. Смотрите невероятно смешные иллюстрации, знакомые каждой современной маме, в нашей фотогалерее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: gazeta.ua

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