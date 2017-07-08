Как курение влияет на нервную систему?

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Курение

Проведенные опыты на животных установили, что никотин снижает работу никотиновых рецепторов, что приводит к повышению тревожности человека.

Между тем, нередко курильщики прибегают к сигаретам, чтобы успокоиться – и сами того не зная, добиваются противоположного эффекта.

Ситуацию осложняет тот факт, что никотин не дает курильщику шанса отказаться от курения: без искусственно полученной дозы никотина человек не может быстро и адекватно реагировать на тревогу – например, не может контролировать свой гнев и срывается из-за ерунды.

Тем, кто пробует бросить курить, врачи советуют наполнить свой день позитивными эмоциями, чтобы снизить вероятность срыва.

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