Как курение влияет на нервную систему?
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Проведенные опыты на животных установили, что никотин снижает работу никотиновых рецепторов, что приводит к повышению тревожности человека.
Между тем, нередко курильщики прибегают к сигаретам, чтобы успокоиться – и сами того не зная, добиваются противоположного эффекта.
Ситуацию осложняет тот факт, что никотин не дает курильщику шанса отказаться от курения: без искусственно полученной дозы никотина человек не может быстро и адекватно реагировать на тревогу – например, не может контролировать свой гнев и срывается из-за ерунды.
Тем, кто пробует бросить курить, врачи советуют наполнить свой день позитивными эмоциями, чтобы снизить вероятность срыва.
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