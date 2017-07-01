Как корова «подставила» хозяйку: интернет-махинация
Злоумышленники размещали в Интернете объявления о продаже товаров, которых в действительности не существовало, а получив деньги, выключали телефон.
Так, 30 июня за помощью в полицию обратилась жительница Чернигова и сообщила, что перечислила 700 гривен мошеннику, который якобы продавал в сети одежду. После получения денег псевдопродавець прекратил отвечать на звонки и электронные письма.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговщины.
В такую же переделку попал и прилучанин, который облюбовал себе на сайтібезкоштовних объявлений велосипед. Человек сделал предоплату в размере более 2 тысяч гривен, но товара так и не получил. Продавец же игнорирует все попытки связаться с ним.
Полиция напоминает любителям Интернет-коммерции, что рассчитываться за товар нужно только после его получения. Это не оставит мошенникам ни одного шанса.
В Черниговском районе злоумышленник обманул женщину, которая действительно продавала корову и разместила об этом объявление в Интернете. Злоумышленник долго выспрашивал, много ли животное дает молока, потом якобы согласился ее купить и пожелал рассчитаться за покупку электронным переводом денег. Мошенник воспользовался доверчивостью женщины и по телефону узнал у хозяйки номер ее карты, срок действия и код. После этого со счета женщины исчезло почти 15 тысяч гривен.
Правоохранители призывают граждан ни в коем случае никому не сообщать свои банковские реквизиты, ведь это является конфиденциальной информацией. Ведь получив эти данные, мошенники в течение нескольких минут получат доступ к счету и просто украдут все сбережения.
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) — карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым