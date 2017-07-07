Как избавиться от секущихся кончиков волос
Простые советы помогут решить вопрос секущихся кончиков волос, сообщает сайт Наша мама.
2. Не расчесывай мокрые волосы, но и не три их полотенцем, волосы нужно промокать, лучше всего завернуть волосы в полотенце в форме чалмы и оставить его так на 10 минут, для того, чтобы лишняя влага впиталась в полотенце. Сушить волосы нужно при комнатной температуре.
3. Для облегчения расчесывания и разглаживания непослушных локонов используйте или термальную воду или специальный спрей, предназначенный для таких целей, обычно подобные средства еще и обогащены комплексом витаминов.
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4. Если ты пользуешься резинками, то они должны быть мягкими и не тугими. Старайся также реже носить заколки для волос с декоративными элементами, волосы могут в них запутаться.
5. Очень полезно ежедневно использовать поддерживающие маски или легкие кремы, разработанные специально для секущихся кончиков волос, такие средства не нужно смывать. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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