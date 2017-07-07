Как есть меньше сладостей?

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Сократите количество сладкого

Исследователи из Испании сообщили, что им удалось найти способ, который позволяет людям с зависимостью от сладкого отказаться от употребления таких продуктов. Сообщается, что отказаться есть сладкое проще, если использовать посуду белого цвета.

Ученые пришли к выводу, что при использовании такого цвета тарелок, стаканов и кружек можно гораздо легче контролировать количество продуктов, даже, если это желанный десерт.

Испанские специалисты из Университета Валенсии выяснили, что цвет посуды влияет на количество употребляемой пищи, также, как и ее размер.

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