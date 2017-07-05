Как выбрать хорошую пудру для лица?
Выбирая оттенок, важно учитывать несколько моментов.
1. Пользуешься ли ты тональным кремом? Если нет, ориентируйся на естественный оттенок кожи. Если да – подбирай пудру под похожий продукт. В идеале, цвета средств и лица должны совпадать.
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2. Компактная пудра имеет свойство слегка затемнять естественный оттенок кожи.
3. Пробовать оттенки можно на запястье или тыльной стороне ладони – в этих местах цвет кожи максимально совпадает с тоном лица.
4. Если тебя совсем загрызли сомнения, купи бесцветную пудру. Такая есть во многих марках, обозначается как Transparent или Translucent. Подходит практически к любому оттенку кожи или тонального крема, хорошо матирует. Но не в силах скрыть явные недостатки и может придать смуглой коже сероватый оттенок.
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