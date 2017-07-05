Какой хлеб можно давать ребенку
Белый или черный? Об этом вы сможете узнать у нась, ведь мы точно в курсе, какой хлеб принесет малышу пользу, а не вред, сообщает сайт Наша мама.
А у детей раннего возраста, а также у каждого десятого ребенка постарше (как и у взрослого) в кишечнике нет ферментов, способных расщеплять раффинозу со стахиоза. И сколько не повторяй таким людям, и большим, и маленьким, о пользе черного хлеба, результат будет неизменным – пищевая непереносимость с повышенным образованием газов и болью в животе.
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Многие родители слышали о пользе хлеба с отрубями или цельными зернами. Он однозначно лучше белого, который производят из зерна, очищенного от оболочки, а ведь именно в ней, как известно, и находятся полезные для здоровья витамины и клетчатка. Но не стоит забывать, что клетчатка действует на слизистую желудочно-кишечного тракта, как жесткий ершик. Не каждый взрослый спокойно перенесет такое воздействие, поэтому людям с чувствительным желудком и кишечником отруби категорически не рекомендуются. А у ребенка слизистая гораздо более нежная, чем у взрослых. В результате отрубями можно спровоцировать гастрит с энтеритом или так ускорить перистальтику кишечника, что у крохи разболиться живот, как при аппендиците, и начнется понос. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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