Какой секс обожают мужчины
В такой секс обязательно входит… Сообщает сайт Наша мама.
Спонтанность
Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: при просмотре эротических фильмов, или обсуждение сексуальных воспоминаний. Тут же предложи ему воспользоваться ситуацией, чем быстрее, тем лучше.Одежды при этом снять нужно по минимуму, чтобы все получилось как можно скорее. Гарантируем: это будет одна из самых страстных приключений в твоей жизни.
Грязные словечки
Секс ассоциируется у нас с чем-то постыдным и запрещенным. Поэтому его хорошо подогревают грубые слова: обращенные к нему, или его слова, обращенные к тебе. Сразу оговорите, чего ни в коем случае не говорить и экспериментируйте!
Эксперименты
Даже в самой любящей паре страсть постепенно угасает. Но в наше время есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень. Не бойся предлагать что-то новенькое и спрашивать у любимого, а чего хочелось бы ему.
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Доброго утра
89% мужчин любят оральный секс и почти у каждого есть утренняя эрекция. Почему бы не совместить приятное с полезным: разбуди его оральными ласками. Это лучше любого кофе в постель, а запомнит он это надолго.
Подсказки
Только мы в совершенстве знаем свое тело, даже если годами спим с одним и тем же партнером. Вкусы меняются, появляются новые эрогенные зоны. Не стесняйся обсуждать их с мужем: много кто признает, что им было бы гораздо легче доставить женщине удовольствие, не играй она с ними в угадайку. Конечно, это не должно проходить в формате лекции во время самого акта, подсказки можно давать невербально: постогнуванням и учащенным дыханием. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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